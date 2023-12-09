Политолог назвал символичной просьбу героев РФ о выдвижении Путина на новый срок

Очень символично, что просьба о выдвижении действующего главы России Владимира Путина на новый президентский срок была озвучена российскими героями. Об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

Он подчеркнул, что просьба, исходящая от военных, говорит об огромном уважении к верховному главнокомандующему в рядах защитников Отечества.

«Такой авторитет очень непросто заслужить в среде, которая очень трепетно относится к патриотизму, жертвенности, отдаче всего себя на служение общим идеалам и ценностям. Владимир Путин заслужил такое отношение годами своей работы и настоящими мужскими поступками», — отметил эксперт.

Туманян добавил, что российская армия четко и открыто посылает сигнал о единстве президента и Вооруженных сил, которые совместными усилиями стоят на защите независимости и суверенитета Отечества.

«Сегодня, когда ведется борьба за сам факт существования России, а инициатива изо дня в день все четче переходит на сторону ВС, можно говорить о высокой эффективности такого тандема. Необходимо закреплять достигнутые успехи и двигаться вперед, реализовывая поставленные цели и задачи», — сказал он.

По мнению политолога, армия всегда говорит голосом народа. Он отметил, что исторически так сложилось, что представители вооруженных сил практически всегда озвучивают важные для граждан темы.

«Военные находятся на передовой не только защиты Отечества, но и в авангарде патриотически настроенной общественности, работающей на развитие государства. Важно озвучить и то, что в тех исторических условиях, которые мы сейчас переживаем, народ России не видит никаких других альтернатив Путину», — сказал эксперт.

Туманян считает, что действующий президент делом и знаниями доказал, что он может справиться со всеми вызовами, которые нависли над страной.

«Скажу больше, лично я, как эксперт, не могу назвать других кандидатов, кто будет способен взять в руки правление государством и повести его вперед в тех условиях, которые мы сейчас имеем. А имеем мы глобальную турбулентность и неопределенность на фоне трансформации международных отношений. И самое интересное только начинается», — заключил он.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин объявил, что он будет баллотироваться на пост президента России. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.