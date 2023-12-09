Стало известно, о чем граждане РФ просят Путина в преддверии «Итогов года»

Российские граждане, направляющие обращения президенту РФ Владимиру Путину в преддверии «Итогов года», просят главу государства принять меры для улучшения качества оказания медицинской помощи в Оренбургской и Новосибирской областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал москва-путину.рф, куда поступают вопросы.

В частности, один из жителей новосибирского города Бердс рассказал о нехватке врачей в государственных медицинских учреждениях. С аналогичной проблемой к российскому лидеру обратились несколько жителей Оренбургской области, которые также пожаловались на отсутствие автобусных маршрутов до госпиталей и поликлиник.

Студенты филиала Пензенского областного медицинского колледжа в городе Кузнецке, в свою очередь, попросили президента проконтролировать ремонт здания. Ради этого будущие врачи записали специальное видеообращение.

«Помогите открыть Музей города. В 2024 году исполняется 550 лет городу Чебоксары. Местные руководители затягивают решение вопроса», — говорится в еще одном обращении.

Кроме того, в пермском поселке Юго-Камский обратили внимание на отсутствие очистных сооружений. В связи с этим житель населенного пункта направил запрос Путину, попросив решить эту проблему.

В конце ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что 14 декабря президент РФ проведет прямую линию и итоговую пресс-конференцию. Сбор вопросов для главы государства начался 1 декабря.

Ранее в Кремле заявили, что во время прямой линии задать вопрос Владимиру Путину сможет даже украинский лидер Владимир Зеленский.