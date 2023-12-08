Депутат назвал решение Путина об участии в выборах признаком согласия внутри России

Решение президента России Владимира Путина о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства — важный сигнал всему миру о том, что в России все стабильно, что гражданское согласие внутри нашей страны непоколебимо, а россияне полностью поддерживают курс национального лидера и хотят продолжения действующей политики. Такое мнение на своей странице в соцсети «Вконтакте» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов.

Парламентарий отметил, что выборы главы государства — общее дело народа и каждого гражданина, «каждого ответственного россиянина, который является патриотом своей Родины, желает блага своей стране, своей семье, своим детям».

«Каждый, кто чтит победу наших прадедов над фашизмом в Великую Отечественную, каждый, кто разделяет горькие слезы вдов павших героев СВО, каждый, кто хочет счастья своим детям, выберет путь победы. Мы, ленинградцы-петербуржцы, верим нашему земляку, Владимиру Владимировичу — почетному гражданину Санкт-Петербурга, и знаем, что его победа — это победа России», — написал Михаил Романов.

Ранее сообщалось, что награжденные герои РФ поддержали решение Владимира Путина идти на выборы.