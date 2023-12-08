Путин помиловал двух заключенных из Ростовской области

Президент России Владимир Путин помиловал двух жителей Ростовской области. Об этом сообщается на портале регионального правительства.

«Акт гуманности применен В.В. Путиным к мужчине и женщине, рекомендованным к помилованию в июне этого года. Оба они, согласно документу, должны быть освобождены от отбывания наказания, связанного с лишением свободы. С мужчины, в дополнение, снимется судимость», — говорится в публикации.

Иных подробностей о помилованных не приводится. Указ вступит в силу 11 декабря.

В сообщении уточняется, что при подготовке рекомендаций было учтено, что осужденные совершили преступление впервые, загладили причиненный вред, характеризуются положительно и не представляют опасности для общества.

В этом году ростовская региональная комиссия по помилованию рассмотрела 30 ходатайств, по трем из них был вынесен положительный вердикт.

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