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Жители города в России остались без трамваев в 40-градусный мороз

Ura.ru: жители Екатеринбурга остались без трамваев в 40-градусный мороз

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Жители Екатеринбурга остались без трамваев в 40 градусов мороза. Об этом сообщает Ura.ru.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что проблемы с движением произошли из повреждения контактной сети.

«Задержано движение трамваев 2,8,14,20,12,21,3,16 маршрутов по улице Луначарского от Челюскинцев до проспекта Ленина в обоих направлениях», — сказали в администрации.

Также стало известно, что из-за аварии с участием трамвая в районе станции Южной затруднено движение общественного транспорта от остановки Фрунзе до Фучика.

По информации региональных главков МЧС, в Красноярском крае и соседней Хакасии ожидаются аномальные морозы в конце текущей и начале следующей недели.

В региональном управлении МЧС по Хакасии также сообщили, что с 9 по 14 декабря в республике ожидаются аномально холодные погодные условия, среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 12 градусов и более. В управлении МЧС по Туве сообщили, что в пятницу ожидается резкое снижение температуры до -37 °C.

Ранее ассоциация городов Украины предупредила, что свыше 5 млн украинцев могут остаться зимой без отопления.

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