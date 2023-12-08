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Авиаэксперт назвал возгорание двигателей частой проблемой при взлете самолета

Авиаэксперт Гусаров: возгорание двигателей на взлете – не такой редкий инцидент

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Александр Кряжев/РИА Новости

Двигатели самолетов загораются в основном при взлете. Объясняется такая ситуация тем, что в этот момент они работают на максимальных режимах. Это для отрасли довольно частая проблема, на которую могут влиять, в том числе, внешние факторы, рассказал в беседе с НСН авиаэксперт Роман Гусаров.

Так эксперт прокомментировал экстренную посадку Boeing 737-800, который не смог улететь в Москву из Новосибирска из-за возгорания в двигателях. По мнению Гусарова, на это могут быть две причины – посторонний предмет или технические неполадки.

«Это не такой уж редкий инцидент, особенно на взлете, — заявил авиаэксперт. — Как раз на максимальных режимах работает двигатель именно на взлетах. Если что-то с двигателем не так, выясняется именно на этом этапе полета. Не говоря уже о том, что на двигатель могут воздействовать внешние факторы, например, может птица попасть».

Среди технических причин, которые могли спровоцировать помпаж двигателя, Гусаров назвал проблемы с самим двигателем или с топливной системой. По его словам, точную причину определить специалисты смогут только после того, как разберут и проверят двигатель.

Напомним, самолет Boeing 737-800, следовавший рейсом Новосибирск — Москва, экстренно сел в новосибирском аэропорту Толмачево из-за помпажа двигателя. Пострадавших нет. По аналогичной причине – из-за помпажа двигателя – накануне загорелся и экстренно совершил посадку грузовой самолет Ту-204 при взлете в Улан-Удэ, также обошлось без жертв.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник заявил о проблеме «увядания» импортных самолетов.

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