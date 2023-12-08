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В аэропорту Новосибирска россияне более суток не могут вылететь в Новокузнецк

Пассажиры рейса Петербург-Новокузнецк застряли в аэропорту Новосибирска

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В Новосибирске пассажиры рейса, следовавшего в Новокузнецк, вторые сутки остаются в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Борт направлялся в Новокузнецк из Санкт-Петербурга, но экипаж был вынужден сесть в Новокузнецке из-за снегопада. По словам пассажиров, планировалось, что они переждут непогоду и отправятся в путь.

После снегопада экипаж попытался поднять самолет в воздух, но сделать это не получилось из-за технической неисправности. Спустя некоторое время авиакомпания сообщила клиентам, что они улетят в Новокузнецк до 15:00. В результате борт перенесли на 20:00.

Как сообщила одна из пассажирок, люди не искали других способов добраться до пункта назначения, так как в авиакомпании сообщали о скором отправлении.

Ранее в Улан-Удэ самолет загорелся при взлете.

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