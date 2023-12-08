Стало известно о состоянии пострадавших при стрельбе в брянской школе

Трое пострадавших в результате стрельбы в школе Брянска находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает РИА Новости.

Кузнецов отметил, что все они получают стационарное лечение в брянских медицинских учреждениях. По его словам, жизни пострадавших ничто не угрожает.

«Трое пострадавших получают стационарное лечение в медучреждениях Брянска. Жизни пострадавших вне опасности», — сказал он.

Кроме того, указал помощник, с пострадавшими и их родителями, а также со свидетелями происшествия работают медицинские психологи. Оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Кузнецов также сообщил, что двое пострадавших после стрельбы подростков, которые были эвакуированы в Москву, находятся в тяжелом состоянии. В данный момент они получают необходимое лечение.

«Одному из них проводятся необходимые оперативные вмешательства», — добавил он.

До этого сообщалось, что в гимназии в Брянске, где восьмиклассница накануне устроила стрельбу, не работала рамка металлоискателя.

Ранее в Москву доставили двоих пострадавших в школе в Брянске.