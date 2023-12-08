Диетолог назвала продукты, важные для восстановления организма после болезни

Помочь организму восстановиться после перенесенной болезни – ОРВИ, гриппа или коронавируса – могут определенные виды продуктов. Традиционно рекомендуется есть больше овощей, а также включить в рацион питания все виды перцев и кисломолочные продукты, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Питание в постковидный и постпростудный рацион должно быть сбалансированным и сочетать в себе компоненты, которые «воссоздадут здоровую среду в организме», отметила Журавлева. Нужно есть больше овощей, фруктов и зелени, пить больше жидкости. В овощах содержатся важные элементы – бета-каротин, фолиевая кислота, биофлавоноиды, а также клетчатка, необходимая для поддержания микрофлоры кишечника.

Также диетолог назвала все виды перцев, особенно подчеркнув высокую эффективность черного перца горошком, зеленого чили и богатого витамином С болгарского перца. Перцы способствуют правильному кровообращению, согревают организм и вымывают токсины.

«Все перцы богаты алкалоидами. Хоть название этих элементов и звучит отталкивающе, это очень полезный компонент, жизненно необходимый для тех, кто настроен на восстановление. В черном перце есть нечто под названием пиперин. Этот элемент помогает восстановить иммунитет, что идеально после того, как вы переболели», — объяснила Журавлева.

Важно также в восстановительный период есть рыбу, особенно жирные виды, красную икру, телятину, кисломолочные изделия — кефир, айран и другие. От свинины при этом эксперт рекомендует отказаться, как и от сахара, соленых и копченых продуктов, выпечки и алкоголя.

Напомним, также ученые считают, что для восстановления сил пожилых людей после больницы важна ходьба. Так, прогулки длительностью 25 минут в день достаточно, чтобы смягчить ухудшение физического состояния после постельного режима.

Врач ранее объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп.