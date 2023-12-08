Глава ЧОО и сотрудница охраны задержаны после стрельбы в Брянске

Сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего генерального директора частной охранной организации (ЧОО), которая отвечала за безопасность в гимназии №5 города Брянска. Накануне в данном образовательном учреждении произошла стрельба, сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, под стражей оказалась одна из сотрудниц охраны школы. Как указано в материале, 51-летнюю женщину вместе в главой частной охранной организации задержали в рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы материала подчеркнули, что гражданам может грозить до 10 лет колонии. При этом, согласно данным Shot, указанная фирма получала от руководства гимназии порядка 100 тыс. рублей в месяц.

Более того, данная ЧОО имеет контракты на охрану 44 объектов на территории Брянска. В их числе 38 образовательных учреждений, для защиты которых у организации не хватает работников.

Утром 7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба, которую устроила ученица восьмого класса. Девушка пронесла на территорию школы огнестрельное оружие, после чего открыла огонь по одноклассникам.

В результате ранения получили семь человек, включая саму нападавшую. Ее и еще одну ученицу спасти не удалось, остальным пострадавшим понадобилась госпитализация.

Позже ряд СМИ распространил информацию о задержании директора образовательного учреждения, где произошла стрельба. Однако, по данным Telegram-канала Baza, руководителя гимназии доставили в местное отделение СК РФ для допроса.

Ранее соседка утроившей стрельбу школьницы назвала возможную причину произошедшего.