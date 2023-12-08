В Афинах 150 болельщиков напали на полицейских

Около 150 болельщиков напали на полицейских в Афинах после матча команд «Олимпиакос» и «Панатинаикос» за Кубок Лиги. Об этом пишет греческое издание Proto Thema.

Столкновение болельщиков с полицией произошло возле крытого волейбольного стадиона «Мелина Меркури». Фанаты бросали в полицейских сигнальные ракеты, коктейли Молотова и камни. Использованный болельщиками слезоточивый газ просочился на стадион, из-за чего матч был приостановлен и отложен. По подозрению в причастности к беспорядкам были задержаны около 200 зрителей.

В результате инцидента один из полицейских получил тяжелые ранения, его подключили к аппарату ИВЛ и прооперировали.

До этого на болельщиков в Брюсселе напал с оружием 45-летний выходец из Туниса.

Ранее болельщик избил полицейских после ретро-матча ЦСКА и «Локомотива».