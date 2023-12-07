Стали известны подробности об оружии устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Отец устроившей стрельбу в брянской школе девочки владел орудием преступления на законных основаниях. Об этом сообщает МВД Брянска.
«Помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях», — сообщили в ведомстве.
До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска, доставят в Москву для дальнейшего лечения, они в стабильно тяжелом состоянии.
Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.
Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия.
Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы.
Ранее стали известны подробности о девочке, стрелявшей в одноклассников.