Стали известны подробности об оружии устроившей стрельбу в Брянске школьницы

Отец устроившей стрельбу в брянской школе девочки владел орудием преступления на законных основаниях. Об этом сообщает МВД Брянска.

«Помповое ружье, из которого стреляла несовершеннолетняя, принадлежало ее отцу и хранилось дома на законных основаниях», — сообщили в ведомстве.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что двоих детей, пострадавших в результате стрельбы в гимназии Брянска, доставят в Москву для дальнейшего лечения, они в стабильно тяжелом состоянии.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия.

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту стрельбы.

Ранее стали известны подробности о девочке, стрелявшей в одноклассников.