МЧС России эвакуирует пострадавших в Брянске спецбортом

В МЧС Российской Федерации заявили, что вертолет Ми-8 ведомства прибыл в Брянск, чтобы провести санитарную эвакуацию пострадавших в результате происшествия в школе. Об этом сообщили в МЧС.

В ведомстве отметили, что на борту вертолета установлен медицинский модуль для перевозки пострадавших, который позволит доставить их в лечебные учреждения Москвы.

В МЧС добавили, что во время полета пострадавших будут сопровождать медицинские работники.

В публикации отмечается, что специалисты Центра экстренной психологической помощи МЧС России оказывают пострадавшим психологическую помощь.

Утром 7 декабря девочка пришла в школу одетая во все черное. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Поднявшись на четвертый этаж, школьница зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям.

Позднее глава Росгвардии Виктор Золотов направил в Брянск сотрудников лицензионно-разрешительной работы после стрельбы в гимназии для проверки всех обстоятельств происшествия.

Региональные следственные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее появилась информация о возможной причине стрельбы в школе Брянска.