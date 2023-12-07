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МЧС прокомментировало информацию о пожаре на московском Электрозаводе

МЧС: площадь возгорания на московском Электрозаводе достигла 50 кв. м

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В МЧС подтвердили, что в Москве загорелось старое здание Электрозавода на Преображенской набережной. Общая площадь возгорания достигла 50 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

Спасатели прибыли к месту возгорания. Выяснилось, что пламя охватило покрасочный цех. Очевидцы опубликовали кадры с места происшествия.

До этого о пожаре на Электрозаводе рассказали очевидцы.

Электрозавод построен в 1928 году, является производителем различного трансформаторного и реакторного оборудования. В 2020 году был создан международный электротехнический холдинг ERSO Energy Solutions (АО «Холдинг ERSO»). Электрозавод и Уфимский трансформаторный завод стали производственными площадками холдинга.

На днях сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать 350 человек во время пожара на вещевом рынке «Садовод» в Москве. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь. Общая площадь возгорания составила 350 квадратных метров. Ликвидацией пламени занимались более 150 специалистов и 50 единиц техники, сообщили в МЧС.

Ранее столичные спасатели потушили пожар на производстве, огонь охватил 2 тыс. кв. м.

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