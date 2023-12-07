Загорелось здание Электрозавода в Москве

Очевидцы сообщили о возгорании в здании Электрозавода на Преображенской набережной в Москве. Из дома валит черный дым, сообщает Telegram-канал «Москва сейчас».

Сообщается, что прохожие вызвали пожарных. На данный момент информации о пострадавших нет. Причины возгорания пока неизвестны, официальных комментариев от МЧС не поступало.

Электрозавод построен в 1928 году, является производителем различного трансформаторного и реакторного оборудования. В 2020 году был создан международный электротехнический холдинг ERSO Energy Solutions (АО «Холдинг ERSO»). Электрозавод и Уфимский трансформаторный завод стали производственными площадками холдинга.

Другой крупный пожар на производстве потушили 4 декабря. Общая площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Ликвидацией пламени занимались более 150 специалистов и 50 единиц техники, сообщили в МЧС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее спасатели потушили пожар в хостеле, людей пришлось эвакуировать.