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В России изменили правила пребывания в здании суда

Совет судей РФ запретил являться в суд пьяным и в шортах

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Совет судей РФ установил правила пребывания граждан в здании суда. Теперь туда запрещено приходить в шортах, спортивной одежде и в нетрезвом состоянии, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Одним из оснований для отказа в допуске в здание суда является прибытие лица в спортивной или пляжной одежде и обуви; в шортах выше колен», – говорится в сообщении.

Кроме того, в суде нельзя находиться в одежде и обуви, имеющей надписи и принты, оскорбляющие человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду. Также нельзя носить одежду, не позволяющую идентифицировать личность, указано на сайте пресс-службы.

Там уточняется, что лицам в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещено находиться в суде.

В разделе «Меры безопасности в суде» указано, что фото- и видеосъемка в здании суда может производиться только по согласованию с председателем суда.

До этого россиянам разрешили подавать документы в суд через интернет и участвовать в заседаниях по видеосвязи.

Ранее сообщалось, что за 10 лет в России стало в 3 раза меньше увольнений за несоблюдение стиля одежды.

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