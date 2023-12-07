Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Врач объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп

Врач Еделев: мужчины хуже переносят грипп из-за тестостерона

close
100%
Depositphotos

Мужчины хуже переносят грипп и простуду из-за влияния тестостерона на иммунную систему. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, иммунитет мужчин по той же причине хуже переносит вакцины от желтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других заболеваний.

«Выяснилось, что тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность т-лимфоцитов, которые ведут борьбу и с инородными захватчиками в нашем организме. Избыток тестостерона делает мужчину более уязвимым к инфекциям, в том числе к простуде», — отметил Еделев.

При этом он добавил, что у высокого тестостерона и слабого иммунитета есть преимущества. Мужчины, по его словам, гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями.

7 декабря Роспотребнадзор сообщил об одновременном росте заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекцией в России.

По словам руководителя ведомства Анны Поповой, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет, по ее словам, и количество пациентов с ковидом, а также госпитализированных.

Ранее иммунолог назвал главную опасность вируса птичьего гриппа.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами