Врач объяснил, почему мужчины хуже переносят простуду и грипп

Мужчины хуже переносят грипп и простуду из-за влияния тестостерона на иммунную систему. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев. По его словам, иммунитет мужчин по той же причине хуже переносит вакцины от желтой лихорадки, кори, краснухи, гепатита и многих других заболеваний.

«Выяснилось, что тестостерон угнетающе действует на иммунную систему человека, подавляя активность т-лимфоцитов, которые ведут борьбу и с инородными захватчиками в нашем организме. Избыток тестостерона делает мужчину более уязвимым к инфекциям, в том числе к простуде», — отметил Еделев.

При этом он добавил, что у высокого тестостерона и слабого иммунитета есть преимущества. Мужчины, по его словам, гораздо реже женщин болеют аутоиммунными заболеваниями.

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По словам руководителя ведомства Анны Поповой, число заболевших и обратившихся за помощью из-за ОРВИ уже перевалило за миллион. Растет, по ее словам, и количество пациентов с ковидом, а также госпитализированных.

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