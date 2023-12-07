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Госдума одобрила разрешение срочникам проходить службу в ФСБ

Госдума одобрила поправки, разрешающие срочникам служить в ФСБ

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РИА «Новости»

Госдума одобрила во втором чтении поправки к законопроекту о праве Росгвардии иметь добровольческие объединения в своем составе. Об этом пишет РИА Новости.
Изменения разрешают призывникам проходит срочную службу в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

В данный момент граждан могут призывать на службу в Вооруженные силы России, органы госохраны и другие войска. Принятие поправок позволит срочникам служить в различных структурах ФСБ, включая пограничную службу.

Как отмечал руководитель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, погранслужба сможет эффективнее решать поставленные перед ней задачи, если будет привлекать дополнительные силы.

4 августа Путин утвердил повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в России решили вопрос с оснащением войск формой и экипировкой.

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