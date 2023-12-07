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Вахтовик сорвался с 20-метрового подъемника в ХМАО

Ural Mash: в ХМАО рабочий сорвался с 20-метрового подъемника

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FotograFFF/Shutterstock

На Южно-Ляминском месторождении в ХМАО рабочий сорвался с 20-метровой высоты, мужчина забирался на подъемник и не удержался. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

23-летний уроженец Волгоградской области находился в ХМАО на заработках, мужчина занимался капитальным ремонтом скважин на Южно-Ляминском месторождении.

По данным Ural Mash, молодой человек не смог пройти технику безопасности по причине болезни, его допустили к работе без предварительного инструктажа. В момент инцидента рабочий находился на подъемнике на высоте 20 метров, он плохо пристегнул страховочный трос к опоре и сорвался вниз.

Спасти мужчину не удалось, по факту произошедшего проверку проводит региональный СК.

Ранее в Москве рабочий в Москве рабочий сорвался с восьмого этажа.

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