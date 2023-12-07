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Около 30 российских туристов потерялись в тайге

В Хакассии эвакуируют 28 туристов, потерявшихся в тайге

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Depositphotos

В Хакассии около 30 человек потерялись в тайге. Об этом сообщает управление МЧС по республике.

Инцидент произошел в окрестностях села Приисковое. Несколько групп туристов отправились в поход. В какой-то момент погода ухудшилась, 28 человек не смогли выбраться из тайги и решили провести ночь на месте.

«В настоящее время силами волонтеров из числа местных жителей и отдыхающих организована спасательная операция», – сообщается в публикации.

Начать поиски ночью было невозможно из-за низкой температуры, сильного ветра и метели. Специалисты отправились на место только утром. Также был приведен в готовность борт Ми-8.

Спасателям удалось установить местонахождение всех путешественников. На данный момент проводится эвакуация.

Ранее под Екатеринбургом опытный рыбак добрался до водохранилища и исчез.

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