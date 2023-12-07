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В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с микоплазменной инфекцией в России

Попова: к ноябрю ситуация с микоплазменной инфекцией в России сошла на нет

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Shutterstock

Первый случай микоплазменной инфекции был зарегистрирован в России в конце сентября, к середине ноября она сошла на нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

В начале декабря Роспотребнадзор сообщил о появлении в России случаев микоплазменной инфекции, однако тяжелых форм не наблюдалось.

Попова подчеркнула, что российские врачи не позволяют инфекции распространяться.

По ее словам, микоплазменные инфекции и пневмонии в России встречаются, но в настоящий момент это единичные случаи и речь не идет о рисках массового заражения или о риске распространения, поэтому все меры, которые использовали для борьбы с ними, будут использоваться, они эффективны, более жестких методов пока не требуется.

До этого врач общей практики Денис Прокофьев рассказал, что микоплазаменная инфекция является достаточно управляемой при своевременной диагностике и правильно подобранном лечении. По его словам, важно прибегать к современной комбинированной терапии, поскольку стандартные антибиотики могут не оказать должного воздействия на микоплазму.

Ранее врач предупредила об опасной для детей микоплазменной пневмонии.

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