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В Петербурге многодетного мигранта подозревают в домогательствах к школьнице

В Петербурге мигранта с шестью детьми задержали за домогательства к девочке

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Depositphotos

В Петербурге мать подростка обвинила дворника в домогательствах к ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент, по словам родительницы, произошел в районе Таврической улицы. Она заявила, что мужчина в оранжевом жилете домогался ее дочери-семиклассницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях.

В домогательствах подозревают 44-летнего мигранта из Таджикистана. Известно, что у мужчины есть жена и шестеро детей. На данный момент фигурант задержан. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Петербурге мать шестиклассницы обвинила водителя автобуса в домогательствах к дочери.

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