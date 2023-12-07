В Петербурге многодетного мигранта подозревают в домогательствах к школьнице

В Петербурге мать подростка обвинила дворника в домогательствах к ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент, по словам родительницы, произошел в районе Таврической улицы. Она заявила, что мужчина в оранжевом жилете домогался ее дочери-семиклассницы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях.

В домогательствах подозревают 44-летнего мигранта из Таджикистана. Известно, что у мужчины есть жена и шестеро детей. На данный момент фигурант задержан. Правоохранители проводят все необходимые мероприятия.

Ранее в Петербурге мать шестиклассницы обвинила водителя автобуса в домогательствах к дочери.