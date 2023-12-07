В школе в Брянске не было рамки металлоискателя

Рамки металлоискателя в школе в Брянске, где подросток открыла стрельбу, не сработали, поскольку их там нет. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Об этом порталу сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн уточнил, что 14-летняя Дарья А. пронесла в образовательное учреждение охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе.

По словам парламентария, школа охранялась частной охранной компанией (ЧОП). В отношении нее назначена проверка.

Утром 7 декабря в Брянске ученица гимназии №5 открыла стрельбу из ружья. Пять человек получили ранения, двое погибли на месте от полученных травм, в том числе стрелявшая девочка.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой.

Министр здравоохранения России взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Ранее в подмосковном городе Балашиха задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.