Глава Минздрава взял на контроль оказание медпомощи пострадавшим в брянской гимназии

Министр здравоохранения России взял на контроль оказание медицинской помощи пострадавшим в результате стрельбы в брянской гимназии. Об этом сообщает РИА Новости.

«Оказание медицинской помощи пострадавшим взял на личный контроль министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Там добавили, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Утром 7 декабря в Брянске школьница пришла в гимназию №5 с ружьем и открыла стрельбу, после чего покончила с собой. Сообщалось, что ученица восьмого класса ранила четырех мальчиков. В экстренных службах при этом заявили о двух погибших в результате стрельбы.

Согласно данным администрации, сотрудники правоохранительных органов уже оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с сотрудниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой, уточняется в заявлении.

Ранее полиция установила личность устроившего стрельбу в Невадском университете.