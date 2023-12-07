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Двое погибли при стрельбе в школе в Брянске

Администрация Брянска заявила о двоих погибших в результате стрельбы в гимназии

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Надежда Михеева/ТАСС

В результате стрельбы в гимназии №5 Брянска двое погибли на месте, сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В заявлении указано, что сообщение о ЧП в образовательном учреждении поступило в городскую диспетчерскую службу в 9:15 (совпадает с мск). По предварительной информации, ученица восьмого класса пронесла на территорию школы огнестрельное оружие и открыла огонь.

«К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя», — уточняется в сообщении.

Согласно данным администрации, сотрудники правоохранительных органов уже оцепили здание образовательного учреждения и вывели детей с работниками на улицу. Школьников в сопровождении взрослых отпустили домой, уточняется в заявлении.

Однако позже сообщение было удалено. В свою очередь, МВД РФ в своем Telegram-канале заявило о трех пострадавших.

По информации ведомства, сама восьмиклассница покончила с собой. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковном городе Балашихе задержали 14-летнюю девочку, собиравшуюся напасть на школу.

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