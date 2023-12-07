Россиянам рассказали, когда часть пенсии могут удержать с банковской карты

Часть пенсии пожилых россиян могут удержать с банковской карты в счет погашения долгов, рассказал «Москве 24» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Он уточнил, что по закону пенсию по старости не относят к доходам, на которые нельзя обращать взыскание долга. В случае с должниками банк может обратиться в суд, отметил эксперт. В этом случае по решению суда приставы будут искать средства, с которых можно будет списать долг.

«Они могут обращаться в том числе и в Социальный фонд, чтобы с пенсии производилось автоматическое списание той суммы, которую они назначат», — продолжил Сафонов.

По его словам, обычно с пенсионеров за долги удерживают не более 50% средств. Однако в некоторых случаях, например, при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, удерживать могут не более 70% пенсии.

5 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что минимальный размер пенсии в столице увеличат до 24,5 тыс. рублей в месяц. По его словам, изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. При этом власти намерены не только повысить минимальный размер пенсии, но и индексировать ряд других социальных выплат.

Ранее в Госдуме рассказали, кто из россиян сможет выйти на пенсию в 2024 году.