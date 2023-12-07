Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае отказались от проведения в новогодние праздники массовых мероприятий

Власти Кубани не будут проводить на Новый год массовые мероприятия на площадях

close
100%
Евгений Наумов' class="item-image" >
Телеграм-канал Евгений Наумов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об отмене в регионе в новогодние праздники и Рождество традиционных массовых мероприятий, проводимых на городских площадях. Об этом было сообщено на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае.

Кондратьев подчеркнул, что задачей власти является сохранение стабильной ситуации и обеспечение безопасности в регионе. Поэтому, как и в прошлом году, не будут проводиться масштабные площадные мероприятия. Кроме того, произойдет усиление охраны на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи.

Отмечается, что к охране общественного порядка, защите государственной границы и различных объектов будет привлечено более 9,3 тыс. казаков.

Ранее сообщалось, что более 25 тыс. казаков приняли участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Песков назвал доносы «отвратительными».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами