В Краснодарском крае отказались от проведения в новогодние праздники массовых мероприятий

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил об отмене в регионе в новогодние праздники и Рождество традиционных массовых мероприятий, проводимых на городских площадях. Об этом было сообщено на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка, Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в Краснодарском крае.

Кондратьев подчеркнул, что задачей власти является сохранение стабильной ситуации и обеспечение безопасности в регионе. Поэтому, как и в прошлом году, не будут проводиться масштабные площадные мероприятия. Кроме того, произойдет усиление охраны на объектах массового скопления людей, в том числе на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропорту Сочи.

Отмечается, что к охране общественного порядка, защите государственной границы и различных объектов будет привлечено более 9,3 тыс. казаков.

Ранее сообщалось, что более 25 тыс. казаков приняли участие в российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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