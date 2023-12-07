Израиль одобрил «минимальное» увеличение поставок топлива в Газу

Военно-политический кабинет министров Израиля одобрил «минимальное» увеличение поставок топлива на юг сектора Газа с целью предотвращения гуманитарного кризиса и вспышек эпидемий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля.

В сообщении указано: «Военно-политический кабинет поддержал рекомендацию кабинета войны о разрешении минимального увеличения поставок топлива, необходимого для предотвращения гуманитарного коллапса и эпидемических вспышек на юге сектора Газа».

Канцелярия также добавила, что этот минимальный объем будет периодически корректироваться узким кабинетом военных действий в зависимости от уровня заболеваемости и гуманитарной ситуации в анклаве.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только после 20 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.