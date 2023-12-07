В Москве утром 7 декабря ожидается сильный туман

В МЧС предупредили об ожидаемом в Москве сильном тумане. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Москве.

По прогнозам синоптиков Росгидромета 7 декабря с 1:00 до 9:00 в столице местами ожидается туман видимостью 200-700 метров.

В связи с эти ведомство рекомендовало при управлении автомобилем снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений.

ГУ МЧС РФ по Москве призвало граждан проявлять внимание и осторожность.

Ранее сообщалось, что первые 20-градусные морозы были зафиксированы в Подмосковье. В ночь на 6 декабря в подмосковном Клину температурный минимум составил -21,8°C.

Также жителям Москвы сообщали, что рекорд высоты снега в столице будет устанавливаться каждый день до 9 декабря. В настоящее время сугробы достигают 37 сантиметров.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.