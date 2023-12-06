В Днепре прогремели взрывы

В украинском городе Днепр прозвучали взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».

Отмечается, что подробности происшествия пока не приводятся. При этом в Днепропетровской и Кировоградской областях звучит воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в городе Херсоне, контролируемом киевской администрацией, произошел сильный взрыв. Также сообщается, что по всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога. Подробности пока не приводятся.

Накануне также сообщалось о серии взрывов в Херсоне. По словам назначенного властями Украины главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, это российская армия обстреляла центр города.

3 декабря сообщалось о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне.

До этого российское министерство обороны сообщило, что российские войска поразили склад вооружения украинской бригады в районе города Херсон, который находится под контролем Киева.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.