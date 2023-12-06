Возбуждено уголовное дело по факту подрыва экс-депутата в Луганске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, незаконном обороте и изготовлении взрывчатки по факту подрыва автомобиля бывшего депутата парламента ЛНР Олега Попова в Луганске. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.

Уточняется, что на место происшествия уже прибыли следователи и криминалисты управления СК по ЛНР и Главного управления криминалистики (Криминалистического центра), а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

«Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению указанных преступлений», — сообщили в ведомстве.

До этого во Внуково задержали украинского агента, он дал признательные показания.

Сообщается, что мужчина признал вину в подрыве самодельного взрывного устройства на участке железной дороги в Рязанской области 11 ноября 2023 года, в результате которого с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, а 15 получили повреждения.

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