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Воздушная тревога объявлена на севере и юге Израиля

Воздушная тревога объявлена в городе Беэр-Шева и на севере и юге Израиля

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Воздушная тревога прозвучала в городе Беэр-Шева и других северных и южных районах Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

«Сирены прозвучали в городе Беэр-Шева и населенных пунктах рядом с сектором Газа», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Израиле сирены воздушной тревоги впервые с вечера 3 декабря прозвучали в районах, которые находятся на границе с сектором Газа. В военном ведомстве пояснили, что сирены прозвучали в кибуце Нирим.

В ночь на 3 декабря армия Израиля нанесла удары по объектам палестинской радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа. За прошедшие сутки израильские военные потратили сотни снарядов на удары по военной инфраструктуре ХАМАС, а также по судам боевиков и другим объектам.

ВВС Израиля уничтожили командира батальона «Шеджайя» группировки ХАМАС Вессама Фархата, причастного к атаке 7 октября. Более десяти лет назад Фархат командовал тем же батальоном и был одним из организаторов теракта с применением противотанковой ракеты для удара по гражданскому автобусу.

Ранее премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал цели в войне с ХАМАС.

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