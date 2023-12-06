В Луганске убили экс-депутата парламента ЛНР Попова

Бывший депутат парламента ЛНР Олег Попов погиб после подрыва автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Сообщается, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард».

До этого о подрыве автомобиля Попова сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

1 декабря Следственный комитет РФ сообщил об аресте пяти человек, которые могут быть причастны к гибели главы администрации поселка Михайловка Ивана Сушко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье автомобиля.

27 ноября заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.