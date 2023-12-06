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В Луганске убили экс-депутата парламента ЛНР Попова

ТАСС: экс-депутат парламента ЛНР Попов погиб при взрыве автомобиля

Бывший депутат парламента ЛНР Олег Попов погиб после подрыва автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Сообщается, что мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью, после подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард».

До этого о подрыве автомобиля Попова сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

1 декабря Следственный комитет РФ сообщил об аресте пяти человек, которые могут быть причастны к гибели главы администрации поселка Михайловка Ивана Сушко. Взрывчатка была заложена под водительское сиденье автомобиля.

27 ноября заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский обвинил украинские спецслужбы в применении химоружия против руководителей присоединившихся к России в 2022 году регионов.

Ранее стало известно, что около 15 млн россиян находятся в глубокой депрессии.

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