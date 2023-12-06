Украинские перевозчики устроили пикет в Польше из-за блокады

Украинские дальнобойщики устроили протестную акцию у здания сейма в центре польской Варшавы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным корреспондента агентства, перед зданием парламента собрались несколько десятков человек, которые выступают за снятие блокады, организованной польскими перевозчиками на границе с Украиной.

Участники акции требуют, чтобы депутаты Польши как можно скорее рассмотрели вопрос о снятии блокады, а также об улучшении торговых отношений Польши и Украины. Также украинцы хотят, чтобы польские власти усилили борьбу с пропагандой, которая, по их мнению, сеет раздор между людьми.

Забастовка польских водителей с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября. Протестующие полагают, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского союза, а не только между блоком и Украиной.

5 декабря польские дальнобойщики объявили о намерении ужесточить протесты.

Ранее в Киеве заявили, что Польша взяла украинскую экономику в заложники.