В России разрешат проходить срочную службу в ФСБ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил поправки в законы о воинской обязанности и о ФСБ, которые в случае принятия позволят призывникам проходить срочную службу в органах Федеральной службы безопасности. Об этом пишет ТАСС.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта о праве Росгвардии иметь добровольческие объединения в своем составе. Отмечается, что в данный момент граждан могут призывать на службу в Вооруженные силы России, органы госохраны и другие войска.

До этого российским срочникам разрешили подписывать контракты на службу в ФСБ. Соответствующий законопроект президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2022 года.

4 августа Путин утвердил повышение призывного возраста с 27 до 30 лет. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Ранее стало известно, что отсрочку от призыва для IT-специалистов могут расширить.