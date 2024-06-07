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СМИ: Украина начала инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона

РИА Новости: Киев начал инсценировки обстрелов в окрестностях Херсона

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РИА Новости

Украинские пропагандисты начали инсценировки обстрелов Херсона и его окрестностей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подполье города.

Отмечается, что в Херсоне за последнюю неделю сильно возросло количество пожаров. Это началось после приезда в город группы режиссеров из Киева, а также зондеркоманды ГУР.

6 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что украинская администрация эвакуируется из Херсона и сжигает документы. Лебедев утверждает, что «главные чиновники давно сбежали».

В этот же день стало известно, что российские войска нанесли удар по подконтрольному Украине городу Херсону. Удар был нанесен по недействующему строительному гипермаркету.

До этого отмечалось, что иностранные наемники стали чаще провоцировать конфликты с мирными жителями в Херсоне.

Ранее Франция выступила за мир на Украине, но с одним условием.

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