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В России указали на мошеннический характер конференции по Украине

МИД: РФ рассчитывает, что страны видят мошеннический характер саммита по Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Российская Федерация рассчитывает, что лидеры всех стран осознают мошеннический характер «мирного саммита» по Украине в Швейцарии. Об этом сказал заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

Он заявил, что на конференции в Швейцарии речь пойдет о том, чтобы предъявить Москве неприемлемый ультиматум. Галузин подчеркнул, что этот саммит является «одиозной попыткой прикрыть внешне благозвучными темами все ту же абсолютно неприемлемую формулу Зеленского».

В ночь на 7 июня министерство иностранных дел Никарагуа сообщило об отказе посетить «мирный саммит» по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии.

До этого Мексика получила приглашение для участия в конференции по Украине, но не станет отправлять на него свою делегацию.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасность, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее сообщалось, что президент Аргентины не поедет на конференцию по Украине.

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Операция на Украине
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