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Строительство моста через реку Лена в Якутии начнется в следующем году

Минвостокразвития: в Якутии строительство моста через Лену начнется в 2025 году

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

В 2025 году начнется строительство моста через реку Лена в Якутии. Об этомсообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Возведение Ленского моста уже не вызывает сомнений — оно будет осуществлено. Процесс согласования участия региона и федеральных властей был завершен. Все стратегические решения приняты — мост будет построен в ближайшие пять лет. Строительство начнется в следующем году, и в течение пяти лет мост будет завершен, подчеркнул министр.

Он также отметил, что мост уже включен в общий план развития территории.

Говоря о финансировании проекта, Чекунков добавил, что примерно 50% средств будут выделены из федерального бюджета, а оставшиеся 50% — из регионального.

В декабре 2023 года глава Якутии Айсен Николаев заявил, что строительство моста через реку Лена в Якутии по указанию президента будет завершено к 2028 году. Ленский мост позволит обеспечить круглосуточное транспортное сообщение для более 80% населения Якутии и его протяженность составит более 3 километров.

Ранее два теплохода столкнулись на реке Лене.

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