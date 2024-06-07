Захарова рассказала о дискриминации россиян в Европе

Преследование россиян в странах Европы за последние полтора-два года стало нормой. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой передает издание «Известия».

По ее словам, в некоторых государствах ЕС действуют законы, которые ограничивают право россиян на получение виз, временного вида на жительство и приобретение недвижимости. Захарова назвала такие действия позором для любой страны.

В ночь на 7 июня Захарова заявила, что в данный момент предпосылок для нормализации отношений и возобновления диалога с Западом нет. По мнению представителя МИД, возобновление диалога будет возможным при совпадении двух условий: когда закончится специальная военная операция на Украине, а на Западе появятся политики, задачей которых будет отстаивание интересов собственных стран при уважении интересов России.

6 июня Мария Захарова пообещала, что Москва ответит за запрет Литвы на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из РФ.

Ранее Захарова назвала стратегию поведения во время культуры отмены.