В России появится новый завод электроники

Компания «Рутек», принадлежащая экс-министру связи России Леониду Рейману, построит новый завод по производству электроники — там будут производиться смартфоны «Р-фон» с ОС «Роса» на базе Linux. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Рутека» Дмитрия Иванникова.

Уточняется, что завод может быть построен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Система» в Саранске в 2025 году. Место для строительства было выбрано благодаря тому, что с сентября 2023 года резиденты Мордовии получают налоговые льготы в размере 0% налогов за первые пять налоговых периодов.

Иванников отметил, что смартфоны, ноутбуки, планшеты и телефонные станции будут производиться с высоким уровнем локализации. По словам гендиректора «Рутека», завод сможет выпускать до сотен тысяч единиц продукции ежегодно.

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