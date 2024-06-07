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Глава Сахалина обозначил примерные сроки строительства моста на Сахалин

Губернатор Чекунков: мост на Сахалин может быть построен не ранее 2030 года

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский остров Сахалин нужно соединить с материковой частью России с помощью моста. С таким предложением в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) выступил губернатор Сахалинской области Василий Лимаренко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Его строительство не начнется сегодня. <...> Маловероятно, что до 2030 года мы его увидим», — полагает глава региона.

По его оценке, проект строительства навесного сооружения может быть осуществлен как минимум в 2030 году, так как с переменами макроэкономических условий и понижением ключевой ставки значение означенного проекта будет возрастать.

Чекунков выразил мнение, что к означенному сроку экономика успокоится, спецоперация успешно завершится, а также будет достигнута технологическая независимость и найден баланс с Японией.

В России вернулись к обсуждению мегапроекта строительства моста с материка на Сахалин. Он будет стоить как минимум вдвое дороже Крымского, но поможет развитию Дальнего Востока. Владимир Путин считает, что мост нужен, губернатор Сахалинской области тоже уверен в неизбежности его появления. Однако эксперты сомневаются в целесообразности проекта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался насчет моста на Сахалин.

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