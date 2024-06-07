Бразилия впервые экстрадировала россиянина

Бразилия впервые выдала россиянина, объявленного в международный розыск Россией за содействие в мошенничестве в предпринимательской деятельности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официальный источник Генпрокуратуры РФ.

Власти Бразилии удовлетворили запрос Генеральной прокуратуры РФ о выдаче Дениса Асфандьярова для привлечения его к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с пособничеством в мошенничестве в сфере предпринимательства.

По данным следствия, с начала 2017 года по январь 2018 года Асфандьяров, будучи коммерческим директором компании, вместе с соучастницей не исполнил договорные обязательства по поставке строительных материалов, что позволило им незаконно завладеть имуществом двух строительных фирм — 29 квартир в Казани на общую сумму более 67 миллионов рублей.

После того как Асфандьяров скрылся от правоохранительных органов, его объявили в международный розыск 12 марта 2020 года. После его задержания в марте 2023 года был подан запрос о его выдаче в Бразилию.

Это первый случай выдачи разыскиваемого лица из Бразилии в Россию с момента подписания Договора о выдаче между РФ и Бразилией в 2002 году. Обвиняемый будет доставлен в Москву транзитом через Турцию под охраной сотрудников ФСИН России.

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