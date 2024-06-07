Собакам на пляжах угрожают инфекции и паразиты, предупредил ветеринар

Купание собак в водоемах в летний период в целом оказывает благоприятное воздействие на организм животного. Вода дает хороший тонизирующий эффект, воздействует на нервную и гормональную системы, стимулируется защитные силы организма, однако есть и некоторые риски. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко.

«Например, в стоячей воде могут развиваться различные бактерии: цианобактерии, простейшие паразиты, например, лямблии, возбудители паразитарных заболеваний, в водоеме могут накапливаться водоросли, токсины. Поэтому у собак могут возникать слюнотечение, нарушение координации движений, слабость, нервные явления. Могут быть также проблемы с кожным покровом и со слизистыми оболочками: воспаление глаз, носовой полости, ринит, конъюнктивит, дерматиты», — объяснил он.

Чтобы снизить риск заражения инфекционными паразитарными заболеваниями, отравлений или воздействия токсинов на организм, нужно исключить питье из водоемов собакой. Необходимо брать с собой достаточное количество питьевой воды и регулярно поить питомца, чтобы он не хотел пить из водоема.

«Также нужно использовать специальный плавательный жилет для собак, независимо от того, насколько они хорошо плавают. Выбирайте места для плавания без крутых берегов и сильного течения, так как уставшая собака может не выбраться из воды самостоятельно», — предупредил Руденко.

Что касается морской воды, то для собаки купание в ней может быть полезным: неплохо заживают незначительные повреждения кожных покровов, небольшие раны на коже. Однако такие мероприятия нужно проводить после консультации с ветеринарным врачом, потому что морская вода может способствовать развитию некоторых кожных заболеваний, обладая раздражающим эффектом.

«Еще один риск купания собак — возможное переохлаждение животного. Конечно, летом такой риск крайне маловероятен, однако он существует. Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов, артритов», — добавил эксперт.

Руденко также напомнил, что согласно приказу МЧС «Об утверждении Правил пользования пляжами в Российской Федерации» в нашей стране запрещено находиться с животными на оборудованных пляжах. Искупать собаку можно только там, где запрещено купание людей, либо на границе с разрешенной зоной.

Ранее врач рассказала, какие опасные болезни могут распространять комары.