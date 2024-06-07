В Хмельницкой области Украины прозвучали несколько взрывов

Серия взрывов произошла на западе Украины — в Хмельницкой области на фоне активной воздушной тревоги в регионе. Об этом сообщает локальная газета «Общественное» в своем Telegram-канале.

«Слышны звуки взрывов», — указывается в публикации.

Некоторое время спустя стало известно, что взрывы повторились.

Других подробностей и официальных комментариев пока не приводится.

Некоторое время назад в Одессе, расположенной на юге Украины, прозвучало несколько взрывов. Соответствующие звуки были зафиксированы в Пересыпском районе города.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее система ПВО сработала над Луганском.