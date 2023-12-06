Иммунолог объяснил, чем опасна микоплазменная инфекция

У микоплазменной инфекции нет ярко выраженных внешних симптомов, из-за чего ее непросто диагностировать. Для пациентов также сложно подобрать нужную схему лечения, так как у разных людей могут быть свои особенности воспаления, рассказал НСН доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Возбудитель микоплазменной инфекции распространен во всем мире, он вызывает интерстициальную пневмонию. Причем воспаление происходит не в самой ткани легкого, а в прослойках между долями и дольками. Из-за этого у человека нарушается дыхательное движение.

«Клиника практически нулевая, то есть нет ни серьезного кашля, ни мокроты, как при обычной пневмонии, — добавил доктор. — Но ослабевает местный иммунитет, на этом фоне может развиваться абсолютно все, включая классическую пневмонию с участием тех микробов, которые постоянно живут у нас в носоглотке».

Заболевание трудно лечится, так как антибиотики направлены на клеточные стенки. Инфекция начала распространяться из-за происходящих мутаций, предположил иммунолог. Заражаются люди воздушно-капельным путем, причем это происходит при длительном контакте.

Напомним, Роспотребнадзор сообщил о начале регистрации случаев заболевания микоплазменной инфекцией, заверив, что пока тяжелых форм у заразившихся не наблюдается. Также болеют жители Китая, Германии, Италии, США, Франции, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В Минздраве ранее прокомментировали ситуацию с заболеваемостью микоплазменной инфекцией в России.