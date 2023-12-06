Госдума приняла законопроект о запрете мобильных телефонов в школах

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

Далее законопроект должен рассмотреть Совет Федерации.

Телефонами запретят пользоваться во время уроков, использовать их можно будет только в экстренных случаях при возникновении опасности жизни или здоровью. Ранее из документа убрали формулировку про возможность использовать телефоны в образовательных целях.

Госдума также приняла поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы. Они начнут действовать с 1 сентября 2024 года.

17 ноября нижняя палата приняла в первом чтении проект о запрете телефонов на уроках в школах. Депутат Ольга Казакова, один из соавторов законопроекта, заявляла, что школы и родители сами будут решать как реализовывать запрет на практике: убирать телефоны в шкафчики, в столы, портфели или вообще не приносить их в учебное заведение.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.