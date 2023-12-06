Врач объяснил необходимость регулярной уборки рабочего места

Регулярная уборка рабочего места и дома поможет минимизировать риски возникновения инфекционных заболеваний. Об этом в инетрвью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Патоген и его количество важны и являются ключевым фактором возникновения инфекционного заболевания. Убирайте свое рабочее место и место жительства, проводите текущие и генеральные уборки, дезинфицируйте рабочие поверхности. Обязательно проветривайте помещения», — сказал Неронов.

Он подчеркнул, что регулярная уборка поможет если не уничтожить возбудителя, то максимально снизить его численность и тем самым предотвратить заражение. Также он посоветовал реже касаться руками лица и глаз, а также чаще мыть руки.

Накануне Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируются отдельные случаи заболевания микоплазменной инфекцией.

До этого сообщалось о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае, США, Дании, Франции, Нидерландах и Германии. Болеют ей преимущественно дети 5-12 лет.

Ранее иммунолог назвал главную опасность вируса птичьего гриппа.