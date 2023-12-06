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Россиянам рассказали, что нельзя подавать на стол на Новый год Дракона 2024

ОСН: на год Дракона нельзя угощать гостей зайчатиной и выпечкой со сгущенкой

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Pexels

При сервировке стола на Новый год многие люди учитывают легенды и приметы. К примеру, считается, что блюда из зайчатины или крольчатины могут оскорбить символ грядущего года — Дракона. Это связано с тем, что ночь с 31 декабря на 1 января еще проходит под эгидой Кролика. По китайскому Лунному новому году он передаст власть Дракону только 10 февраля 2024 года, выяснила Общественная Служба Новостей.

Также, согласно приметам, на стол нельзя ставить много закусок и горячих блюд из полуфабрикатов и блюда с резкими запахами. Следует также отказаться от копченостей и консервов, чтобы избежать несчастья и бедности.

Под запретом также выпечка со сгущенкой или цукатами, салаты с копченой колбасой или с консервированной рыбой.

Должны быть на столе для «задабривания» Дракона салаты с мясом курицы или индейки, блюда с яйцами, жареный рис, национальная китайская еда — вонтоны, димсамы и прочее, яблоки и другие фрукты, разнообразные закуски, а также оригинальные десерты на основе фруктов и сладостей.

Напомним, также эксперты рассказали, в каких нарядах лучше всего встречать Новый год Дракона.

Ранее стало известно, какие подарки на прошлый Новый год россияне сочли самыми ненужными и попытались продать их сразу после праздников.

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