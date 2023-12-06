Суд завершил спор между «Уралом» и JBL

Российский производитель акустических систем «Урал» выиграл финальный суд у американской компании, которой принадлежит бренд акустической техники JBL. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на представителя «Урала» и материалы Арбитражного суда Москвы.

Как отмечает издание, компания Harman International Industries в сентябре 2021 года подала в суд на ООО «Промостар» и ООО «АвтоАудиоЦентр» (распространитель и производитель «Урала») по обвинению в том, что в «Урале» скопирован дизайн и запатентованные решения JBL.

Она требовала запретить «Уралу» использование некоторых промышленных образцов, а также в общей сложности 3 млн рублей.

Судебное заседание состоялось в сентябре 2023 года, срок подачи апелляции истек 30 ноября.

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