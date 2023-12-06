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В Новосибирске автомобиль врезался в остановку, пострадал маленький ребенок

В Новосибирске машина влетела в остановку с маленьким ребенком

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АСТ-54/VK

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после того, как машина врезалась в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

Инцидент произошел утром на Трикотажной улице. Водитель машины марки Mazda не справился с управлением и влетел в павильон. В этот момент на платформе находились взрослый и ребенок 2021 года рождения.

В ГИБДД сообщили, что во время аварии пострадала девочка, которая находилась на остановке. О ее самочувствии и характере травм информация отсутствует.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области в ДТП пострадал ребенок. Иномарка с годовалым пассажиром выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем. В результате помощь медиков понадобилась и водителям.

Ранее на Кубани 16 человек пострадали в ДТП с участием бензовоза.

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