В Новосибирске автомобиль врезался в остановку, пострадал маленький ребенок

В Новосибирске ребенку понадобилась помощь медиков после того, как машина врезалась в остановку с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал ACT-54 Black.

Инцидент произошел утром на Трикотажной улице. Водитель машины марки Mazda не справился с управлением и влетел в павильон. В этот момент на платформе находились взрослый и ребенок 2021 года рождения.

В ГИБДД сообщили, что во время аварии пострадала девочка, которая находилась на остановке. О ее самочувствии и характере травм информация отсутствует.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинской области в ДТП пострадал ребенок. Иномарка с годовалым пассажиром выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим автомобилем. В результате помощь медиков понадобилась и водителям.

Ранее на Кубани 16 человек пострадали в ДТП с участием бензовоза.